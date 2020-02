Sunia, integrazione all'affitto 2018: al via la presentazione delle istanze

“E' stato pubblicato nei giorni scorsi anche sul sito del Comune il bando per la presentazione delle istanze per il contributo 'integrazione all'affitto 2018'. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 19 marzo”. Lo comunica il Sunia, il sindacato degli inquilini. “Informiamo i cittadini - dice il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - che possono recarsi nella sede del Sunia, in via Tenente Giovanni Ingrao, 2, per l'assistenza necessaria alla presentazione delle istanze, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19”. “Possono accedere al contributo – aggiunge Darwish - le famiglie con reddito basso. Si tratta di un sostegno molto atteso, in un momento di crisi, per aiutare le famiglie ad affrontare le difficoltà economiche sempre più pressanti. Può accedere chi aveva un contratto di affitto nel 2028. La Regione ha erogato 7 milioni e 700 mila euro per la Sicilia”.