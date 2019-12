Suicidio in pieno centro, si lancia dal sesto piano in via Messina: morta una donna

Tragedia in pieno centro, a pochi passi da via Libertà. Una donna di 91 anni si è suicidata stamattina lanciandosi dal sesto piano di un palazzo in via Messina, all'angolo con via Garzilli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, tre gazzelle dei carabinieri e tre volanti della polizia. Pare che l'anziana vivesse sola in casa. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.