Sperone sotto shock, annuncia suicidio su Facebook e si toglie la vita

Una storia che ha dell'incredibile con un epilogo tragico. Un post su Facebook per annunciare la propria morte. Ovvero la scelta di suicidarsi, impiccandosi: "Ricordatevi chi ero, ciao". Così un 38enne ha deciso di togliersi la vita. E' successo ieri allo Sperone. Nel quartiere la notizia ha creato sgomento, rabbia e incredulità. "Era un ragazzo amato da tutti - scrive chi lo conosceva bene - si è suicidato per colpa dello Stato che non dà un lavoro alle persone perbene". Un amico su Facebook lo ricorda così: "Non dovevi farlo, non dovevi fare questa minchiata, ora come facciamo senza di te?".

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.