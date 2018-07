Suicidio sulla Palermo-Mazara, si ferma con l'auto e si lancia dal viadotto

Ha lasciato la macchina nella corsia d’emergenza, in autostrada, poi si è sporto dalla barriera metallica e si è lasciato cadere nel vuoto. Un uomo di 56 anni si è tolto la vita gettandosi stamattina da un viadotto lungo la Palermo-Mazara, nei pressi di Partinico.

Diversi automobilisti hanno segnalato alla polizia la presenza di una Lancia Y all'interno della quale non c'era nessuno. Gli agenti intervenuti si sono posizionati vicino all'auto, camminando avanti e indietro vicino alle barriere metalliche, con lo sguardo rivolto verso il basso, cercando con gli occhi il corpo di qualcuno. Poi l’amara scoperta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del Nucleo Saf che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo e affidarlo all’esame del medico legale. Ad effettuare i rilievi i poliziotti del commissariato di Partinico. Non si conoscono le ragioni che hanno portato l’uomo a compiere l’estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura".

Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.