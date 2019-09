Suicidio a Mestre, palermitano muore dopo essersi lanciato dalla finestra

Si è tolto la vita lasciandosi cadere nel vuoto. Un palermitano di 45 anni si è suicidato a Mestre, in provincia di Venezia, lanciandosi dalla finestra. Dopo l’ispezione da parte del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali che si svolgeranno lunedì mattina a Palermo. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto l'uomo a farla finita. La tragedia si è consumata lunedì. Il 45enne aveva lasciato da poco la sua città per trasferirsi a Mestre.