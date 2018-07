Suicidio all'ospedale Cervello, una paziente si lancia dal quarto piano

Ha deciso di togliersi la vita e lo ha fatto mentre si trovava ricoverata in ospedale. Una paziente di 62 anni si è lanciata oggi pomeriggio dal quarto piano del Cervello. Una scena straziante alla quale hanno assistito diversi testimoni poi ascoltati dalla polizia. La donna è stata subito messa in barella da alcuni soccorritori e portata nell'area d'emergenza, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenute due pattuglie per cercare di ricostruire l’accaduto, individuare la finestra dalla quale si è gettata e chiarire le ragioni del gesto. Secondo quanto riferito da qualcuno tra i corridoi dell’ospedale la donna, una settimana fa, aveva già provato a suicidarsi allo stesso modo. Gli agenti hanno ascoltato il racconto di alcuni testimoni e del personale sanitario.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura". Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.