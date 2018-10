Suicidio nel carcere Pagliarelli, detenuto si toglie la vita dopo un trasferimento

Ancora un suicidio in carcere. Un detenuto di 37 anni si è tolto la vita ieri all’interno dell’istituto penitenziario Pagliarelli ad appena un giorno dal trasferimento in un altro reparto. A darne notizia il presidente dell’associazione Antigone Sicilia, che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale: "Non può essere un caso che gli ultimi tre suicidi, nel carcere palermitano, avvengono dopo il trasferimento da un reparto all’altro".

"E’ possibile - afferma l'ex deputato regionale - che ci sia un buco nel sistema penitenziario anche rispetto ai trasferimenti interni? Possibile che debbano rivedersi le procedure? Dobbiamo pensare ad un carcere che può riabilitare o ad una discarica sociale? La parola ‘Costituzione’ vale anche oltre il cancello di un carcere o la facciamo diventare zona ‘franca’? Mi chiedo - conclude - se sono sufficienti le ore che sono dedicate al supporto psicologico, agli educatori, agli assistenti sociali. A queste domande dovrebbe rispondere il ministro della Giustizia".