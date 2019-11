Suicidi nelle forze dell'ordine, strage silenziosa? Conferenza sul tema alla caserma Lungaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È strage silenziosa? I dati che ogni giorno sempre più vengono alla ribalta, senza soluzione di continuità, ci parlano di un fenomeno che non conosce pause. Uomini e donne in uniforme, ad ogni latitudine, che pongono fine ai loro giorni. Preferiscono l’abisso orrido della morte alla vita. Cosa li spinge a questo? Cosa schiaccia in maniera così prepotente le loro esistenze? Esiste una correlazione tra l’incidenza dei suicidi e la professione totalizzante che svolgono? E ancora quali sono i segnali da cogliere? Quale l’aiuto che avrebbe potuto salvare una vita che non siamo riusciti a dare? Queste e tantissime altre domande ci poniamo ogni giorno da rappresentanti di categoria, ma soprattutto da uomini, donne, amici e fratelli di colleghi che hanno sofferto la vita in maniera così atroce. Proveremo a rispondere insieme a queste domande parlandone con la nostra Amministrazione, con esperti e con le testimonianze di chi ha seguito chi è stato in difficoltà. Non avremo mai la presunzione di dare risposte certe e definitive, ma proveremo a capirne di più, proveremo a fare memoria di tanto dolore sperando di riuscire ad evitare che possa ripetersi ancora. Per questo il sindacato di polizia Siap di Palermo ha organizzato una conferenza sul delicato tema dei suicidi per il prossimo 15 novembre, alle 10 nell’aula Corona della Caserma P. Lungaro.