Successo per la prima mostra mercato del contadino a Ficuzza

Allestita nella piazza principale di Ficuzza, all'ombra della Real Casina di Caccia, una mostra mercato del contadino, organizzata dal Comune di Corleone. Un primo appuntamento che ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico. Diversi produttori corleonesi e delle aree limitrofe hanno esposto, fatto assaggiare e venduto i frutti delle loro terre, dal formaggio al miele, dalla salsa di pomodoro alle zucche, fino ad origano, meloni, biscotti e marmellata. L’iniziativa, che si è svolta dalle 9 alle 17 di oggi, è stata realizzata anche grazie ad un finanziamento dell'assessorato regionale Agricoltura e foreste.

"Ficuzza è una delle vetrine di Corleone – afferma Luca Gazzara, assessore comunale all'Ambiente, alle Fiere e ai Mercati -, è la porta verso Palermo, oltre che palcoscenico di biodiversità unico con la sua riserva naturale. Dunque funge da attrattiva e richiamo". Sono state invitate a partecipare le aziende agricole, commerciali e artigianali attive nella produzione, trasformazione e vendita di prodotti tipici della zona. Complice la bella giornata, tutt’altro che autunnale, sono stati moltissimi i visitatori. E l’amministrazione comunale sta già pensando al futuro.

"Questa fiera mercato – dice il sindaco Nicolò Nicolosi – è l'avvio di un percorso che riteniamo debba andare a regime a partire dalla primavera del prossimo anno. In questo modo i prodotti locali - sani, genuini e in gran misura biologici – potranno essere apprezzati da tutta la realtà del Palermitano. Sappiamo che il territorio ha delle pregevolezze incredibili, ma questo potenziale va sfruttato ancora di più con manifestazioni come questa".

