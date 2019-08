Tragedia in mare, due sub morti a Isola delle Femmine

Tragedia nel mare di Isola delle Femmine. Per cause ancora da accertare due sub sono deceduti questa mattina nello specchio d’acqua che si trova fra la costa e l’isolotto, nella zona conosciuta per il relitto Loreto affondato nel 1942. Sul posto le motovedette della capitaneria di porto arrivate da Mondello e Palermo.

Uno dei due cadaveri è stato già recuperato e portato sulla banchina dalla guardia costiera mentre per il secondo, ancora sott’acqua, è stato richiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e del medico legale. Non si conosce ancora l’identità dei due che si erano immersi in apnea in una zona molto vicina alla riserva naturale. (Articolo in aggiornamento)

