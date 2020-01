Sub morti e hashish sulle spiagge, elicottero in volo alla ricerca della nave naufragata

Il ritrovamento di tre sub morti sulle spiagge di Castel di Tusa, Termini Imerese e Cefalù resta ancora un mistero. Così come i 38 chili di hashish rinvenuti sui litorali dell'Isola: San Leone, Realmonte, Belice Mare, Marsala e Capo d'Orlando.

La tesi portata avanti nelle indagini della Procura resta sempre quella del probabile naufragio di un peschereccio che trasportava droga, finito in tragedia con la morte dei tre uomini che presumibilmente si trovavano a bordo o che erano impegnati nel recupero della sostanza finita in mare. Intanto, la guardia costiera continua a pattugliare una vasta zona, in attesa che il mare fornisca altre risposte a quella che finora resta una vicenda inquietante.

Ieri l'elicottero "AW 139- Nemo 11-07" del 2° nucleo aereo Guardia costiera ha effettuato un'ampia ricognizione nella zona tirrenica, al fine di individuare eventuali relitti o altri elementi utili alle attività investigative coordinate dalla stessa Procura. Il velivolo, con il coordinamento della centrale operativa del Comando Generale e della Direzione marittima di Catania, con a bordo il sostituto procuratore titolare dell’indagine ed ufficiali della Capitaneria di Porto di Milazzo, ha effettuato una ricognizione del versante tirrenico della costa siciliana, da Patti fino a Trapani, percorrendo complessivamente circa 270 miglia ad una altezza compresa tra i 300 e 500 piedi.

Nei prossimi giorni sempre su richiesta e con la direzione della Procura di Patti, il 3° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, effettuerà delle ricognizioni subacquee delle aree in cui nel mese di dicembre sono stati effettuati i primi accertamenti.