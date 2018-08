Turista 19enne stuprata a Rimini: palermitani i due allievi poliziotti sotto indagine

Sono palermitani gli allievi poliziotti indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca di 19 anni. Lo stupro denunciato dalla giovane sarebbe avvenuto in un hotel di Rimini. I due - indagati a piede libero - sono allievi agenti della scuola di polizia di Stato di Brescia. Hanno 21 e 23 anni.

A lanciare l'allarme alla polizia è stato il responsabile della receptionist di un albergo di Rimini, al quale si erano rivolte la turista e le sue amiche. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato la vittima, di 19 anni, le amiche e i presunti autori della violenza, i due allievi agenti della scuola di polizia. La 19enne è stata sottoposta alle visite mediche in ospedale ed è stata poi ascoltata in Questura, alla presenza del pm Ercolani.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, in particolare, uno dei due l'ha sopraffatta e l'amico non ha fatto nulla per fermarlo. La 19enne è riuscita poi a divincolarsi e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Stando alle pochissime indiscrezioni filtrate ieri, i due palermitani, davanti ai ‘veri’ poliziotti, mentre uscivano dall’hotel, non avrebbero negato la circostanza di essersi trovati nella stessa stanza con la vittima. "Abbiamo fatto sesso con lei, ma era consenziente", avrebbero ammesso, come riporta Il Resto del Carlino. Una ricostruzione completamente opposta a quella fornita dalla turista.

Intanto le indagini da parte della Squadra Mobile continuano senza sosta. E ieri mattina i due palermitani sono partiti subito da Rimini e sono rientrati in Lombardia dove però non dovrebbero restare a lungo. Nei confronti dei due indagati è stato inoltre aperto un procedimento disciplinare che può arrivare a conseguenze che vanno dalla sospensione all'espulsione dal corso. Ma la sensazione è che i due palermitani non vestiranno mai la divisa della polizia.