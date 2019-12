Gli studenti della scuola Sperone-Pertini al Cervello per scoprire il "ciclo del sangue"

Una mattinata piena di scoperte per i piccoli alunni di una delle quinte elementari dell’Istituto Statale Sperone-Pertini in visita al Centro trasfusionale e al Campus di Ematologia dell’Ospedale Cervello. Gli studenti hanno potuto conoscere tutte le procedure del “ciclo del sangue” dalla donazione fino alla trasfusione, guidati in questo loro percorso da medici e operatori dell’Ospedale ma anche da alcuni dei pazienti talassemici in cura ad Ematologia II.

Gli studenti, arrivati al Cervello con un pullman messo a disposizione dalla polizia, erano accompagnati dalla dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, da alcuni docenti, e da Tina Montinaro (vedova di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci) e Filippo Misuraca, in rappresentanza dell’Associazione donatori della Polizia di Stato. Con loro anche il Direttore del Campus di Ematologia, Aurelio Maggio e i rappresentanti dell’Associazione Fratres.

L'iniziativa rientra nella campagna invernale di donazione del sangue che vede coinvolti in prima fila il Centro trasfusionale del Cervello, l’Ematologia II che segue direttamente i pazienti talassemici, l’associazione Fratres, l’associazione Cutino e altre associazioni di volontariato impegnate nella raccolta sangue. “ Ci auguriamo – commenta il direttore generale Walter Messina – di avere trovato i donatori di domani. La sensibilizzazione alla cultura della donazione del sangue deve infatti partire dalla giovani generazioni”.

