Alternanza scuola-lavoro, 19 studenti dell'Ascione in veste di Ciceroni al Cervello

Diciannove studenti del terzo anno dell’Ipsia Ascione da oggi e per due settimane faranno da Ciceroni al Cervello. I ragazzi dell’Istituto tecnico saranno dislocati in sette punti di informazione nell’area esterna del presidio ospedaliero per fornire indicazioni agli utenti su dove si trovano uffici, reparti e servizi. Un’iniziativa che rientra nelle attività del programma Alternanza scuola lavoro, frutto di una convenzione fra l’Istituto e l’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello.

Il progetto è promosso dal Servizio educazione alla salute, coordinato da Salvatore Siciliano, in collaborazione con l’Associazione San Marco di Protezione civile e con l’Associazione Punto Onlus. Con indosso un camice bianco e un badge riconoscitivo, i ragazzi, due-tre per ciascuna postazione, sono affiancati dai volontari della Protezione civile e sono in stretto collegamento, attraverso interfoni portatili, con una base operativa nell’edificio D del Cervello. Il servizio proseguirà fino al 29 giugno, con la possibilità di una continuazione dopo la pausa estiva.