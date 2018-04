Università, studente palermitano eletto vicepresidente Wikimedia Italia

Valerio Perticone, laureato in informatica e studente della laurea magistrale in informatica dell'università di Palermo è stato eletto vicepresidente di Wikimedia Italia. Si tratta del capitolo italiano di Wikimedia Foundation, che promuove la cultura libera ed i progetti ad essa correlati, tra cui Wikipedia (l’enciclopedia più grande mai scritta e la più consultata al mondo) ed OpenStreetMap.

“Il dottor Perticone dopo aver conseguito, “cum laude”, la laura triennale in Informatica presso questo Ateneo – spiega il professore Raffaele Giancarlo, ordinario di Matematica e Informatica - è attualmente studente del corso di laurea magistrale in Informatica. Ha fatto parte come borsista di due progetti di ricerca europei presso il dipartimento di Matematica e Informatica, ed in quest'ambito è co-inventore di un brevetto nazionale. A lui vanno le nostre congratulazioni più vive e sentite”.