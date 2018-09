Violenza tra i banchi, tredicenne autistico picchiato a scuola da un compagno

Tredicenne affetto da autismo picchiato a scuola da un compagno. E’ accaduto ieri in un'aula durante le lezioni all’Istituto tecnico economico Damiani Almeyda Crispi di largo Mineo, nella zona di piazza Campolo. A colpirlo sarebbe stato un quindicenne, nato a Palermo da genitori dello Sri Lanka. Un’aggressione nata per futili motivi e che, come accertato dai carabinieri, ha provocato nel tredicenne ecchimosi ed escoriazioni guaribili in 7 giorni.

Appreso l’accaduto i genitori del tredicenne hanno sporto denuncia per lesioni personali nei confronti del compagno. A indagare i carabinieri sotto il coordinamento della Procura presso il tribunale per i minorenni. Da chiarire se al momento dell'episodio l'insegnante si trovasse in classe e se altri giovani studenti abbiano preso parte alla lite.