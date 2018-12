Il corteo dei disoccupati organizzati si avvicina, città invasa dagli striscioni: "Palermo svegliati"

"Svegliati Palermo". E' quanto si legge su alcuni striscioni apparsi stamattina in diversi quartieri di Palermo che invitano a partecipare al corteo in programma sabato prossimo, alle 17, con partenza da piazza Verdi per "il reddito, il lavoro e i diritti fondamentali". L'iniziativa è promossa dal movimento dei Disoccupati organizzati Alba-Cub e Usb. "La Sicilia vive uno stato di emergenza che merita una risposta immediata - dicono gli organizzatori - e visto che alla classe politica sembra non interessare è arrivato il momento di farsi sentire nelle strade e nelle piazze. Solo un fronte sociale che pretende lavoro, dignità e reddito può oggi invertire questo misero destino cui chi ci governa sembra volerci consegnare".

Secondo gli organizzatori povertà, precarietà ed esclusione sociale non sono mai state così dilaganti. "La classe dirigente locale, nazionale e internazionale - concludono - sembra non preoccuparsene, impegnata nel solito teatro mediatico-elettoralistico fatto di retoriche, promesse e giochi di potere praticati sulla pelle di milioni di persone".