"Il Parco della Salute è della città": striscione dei tifosi rosanero al Barbera

Tifosi del Palermo in campo per il Parco della Salute, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è stato appiccato un incendio che ha distrutto la 'goletta', uno dei giochi preferiti dei bambini. Ieri, durante la partita contro il Messina al Renzo Barbera è comparso uno striscione di solidarierà per Vivo sano onlus, l'associazione che gestisce lo spazio verde al Foro italico, intitolato a Livia Morello. "Il Parco della Salute è della città per Vivi sano onlus solidarietà", il messaggio che i tifosi rosanero hanno voluto lanciare.

"Grazie anche alla Curva Nord inferiore e ai tanti tifosi del Palermo che ci stanno sostenendo", ha commentato Daniele Giliberti, il responsabile del Parco della salute, condividendo la foto dello striscione sul suo profilo Facebook. Per ripristinare l'area vandalizzata l'associazione ha lanciato una raccolta fondi. Intanto vanno avanti le indagini della polizia per individuare chi ha dato fuoco alla giostra per bambini.