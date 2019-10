Il popolo del fitness "invade" Corleone per lo Street Workout

Grande successo ieri a Corleone per lo Street Workout, manifestazione sportiva nazionale che ha fatto tappa nel centro del Palermitano con il patrocinio del Comune. Moltissimi i partecipanti, 130 tra istruttori e allievi, alcuni piccoli d’età, appartenenti a diversi gruppi sportivi e palestre corleonesi. Appassionati di fitness hanno sfilato per le vie della città a ritmo di musica.

Lo Street Workout è l’ultima moda in tema di fitness e benessere. Lo spirito degli ideatori è quello di promuovere la socializzazione e portare lo sport fuori dalle palestre, per le strade, nelle piazze, nei parchi pubblici, trasformando gli atleti in una comunità virale in movimento. Si tratta di un evento itinerante. Milano, Roma, Enna, Torino, Firenze, Pisa, Livorno, Perugia, Gubbio, Venezia, Genova, Treviso, Savona, Bolzano, Lugano, Palermo, Messina, Olbia, Napoli, Oristano, Prato, Trapani, Modica, Siracusa, Jesolo, sono solo alcune delle tappe toccate dallo Street Workout negli ultimi anni, cui ora si è aggiunta anche Corleone.

Muniti di scarpe da ginnastica, voglia di muoversi e delle immancabili cuffie wireless per la musica, i partecipanti corleonesi si sono allenati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: da piazza Garibaldi a piazza San Nicolò nello spazio davanti la chiesa dell’Addolorata, da piazza Santa Maria alla villa comunale, attraversando buona parte del centro storico in un lungo corteo festoso. Fino al gran finale in piazza Falcone e Borsellino.

"È stata una serata di sport e divertimento - afferma Walter Rà, assessore alla Cultura e allo Sport -. La nostra attività continua nel segno della valorizzazione delle eccellenze locali. Un grazie particolare a Ivana Giangrosso e Marco Orlando della Feeling Dance Academy e ad Alessandro Butera dello Street Event per l’organizzazione. E grazie a tutti coloro che hanno partecipato rendendo questo evento ancora più speciale". "Questa amministrazione comunale punta molto sullo sport come momento di aggregazione e grande valore sociale", conclude il sindaco Nicolò Nicolosi.