Sosta selvaggia nelle ore notturne: valanga di multe all'Addaura

Continua senza sosta il lavoro della pattuglia street control nelle borgate marinare. Il bilancio dei controlli effettuati nello scorso fine settimana è di 63 sanzioni elevate. Le multe sono scattate per irregolarità nella sosta dei veicoli. Segnato un calo del 30% rispetto allo scorso weekend.

E' ancora il lungomare Cristoforo Colombo la zona in cui si rileva il maggior numero di auto in sosta irregolare con 37 sanzioni comminate, a seguire Mondello con 13 sanzioni, Arenella con 9 e Vergine Maria con 4. "L'iniziativa del pattugliamento con street control intrapresa nelle ore serali nelle borgate marinare dal comandante Gabriele Marchese, finora ha registrato in totale 522 sanzioni", fanno sapere dal comando di via Dogali.