Torna la StraPalermo: "Una festa in uno dei posti più belli del mondo"

Manca poco meno di un mese alla nuova edizione della StraPalermo - Corri Strapapà, l’evento di punta dell’Acsi Sicilia Occidentale che lo scorso anno ha colorato di arancione l’intero centro storico con più di diecimila persone coinvolte. Rispetto all’edizione del 2017, quest’anno la manifestazione, in collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, contribuirà ad incrementare la raccolta di fondi a favore della Fondazione Telethon, mettendo in evidenza il connubio tra sport ed impegno sociale. Testimonial dell’iniziativa sarà il piccolo Domenico Russo, già volto di Telethon, che con la sua spontaneità riesce a coinvolgere tutti e in ogni suo intervento sottolinea l’importanza di tali manifestazioni sociali.

"Una liaison che ci riempie d’orgoglio – commenta il delegato Acsi Sicilia Occidentale Giuseppe Civiletti – e che ci spinge a lavorare con ancora più impegno per un importante scopo. Sarà un’edizione da ricordare con un evento al teatro Golden, un villaggio che durerà tre giorni in una delle piazze più belle del mondo, quella del Teatro Massimo, ed una giornata piena di emozioni da trascorrere con la propria famiglia all’aria aperta per riappropriarsi della città".

"Da oltre 26 anni - si legge in una nota - BNL è partner di Telethon: un lungo cammino ed un costante impegno che in questi anni ha visto coinvolte milioni di persone, tra clienti della Banca e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia; aziende, individui e famiglie, stakeholders, dipendenti e tanti “amici” di BNL e della Fondazione, con i quali sono stati organizzati e vissuti circa 30mila eventi - spettacoli, serate teatrali, mostre, concerti, iniziative sportive - a sostegno della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. Ogni anno (e nel corso dell’anno) sono oltre 18mila i collaboratori di BNL e delle Società del Gruppo BNP Pariba in Italia volontariamente impegnati, in tutta Italia, per Telethon. È possibile donare tutto l’anno attraverso le agenzie BNL, i bancomat e i canali on line della Banca. La partnership BNL-Telethon è uno dei più importanti progetti di fund raising in Europa: la Banca ha raccolto complessivamente oltre 290 milioni di euro, contribuendo a sostenere la Fondazione per finanziare 2.629 progetti di ricerca, con 1.611 ricercatori coinvolti e 571 malattie genetiche studiate".