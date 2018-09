Il depistaggio su via D'Amelio, il Comune non ammesso come parte civile

Il gip di Caltanissetta Gabriella Luparello ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Palermo, presentata all'udienza preliminare a carico di tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via d'Amelio. Secondo il giudice l'istanza sarebbe "tardiva" perché il procedimento è in fase finale.

Davanti al gip ci sono Fabrizio Mattei ex ispettore di polizia ora in pensione, Mario Bo (stamani non presente in aula ndr), dirigente della polizia e l'agente Michele Ribaudo. Nel 1992 erano tutti nel pool investigativo che indago sulla strage di via d'Amelio costata la vita a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. I poliziotti sono accusati di calunnia aggravata dall'avere favorito Cosa nostra: avrebbero imbeccato falsi pentiti costringendoli, anche con minacce, ad accusare della strage persone innocenti.

"Seguendo l'indicazione del sindaco - spiega l'avvocato comunale Giovanni Airò Farulla - l'amministrazione riproporrà la costituzione di parte civile alla prima udienza del dibattimento che seguirà al probabile rinvio a giudizio".