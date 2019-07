La polizia palermitana ringrazia Gigi D'Alessio: "Testimonial di legalità con la sua musica"

"Come ogni anno, anche quest’anno, l’anniversario della strage di via D’Amelio, è stata l’occasione per riaffermare e ribadire i valori della legalità ed il senso civico, specialmente alle nuove generazioni che non hanno vissuto lo sconforto e lo smarrimento dell’epoca delle stragi che insanguinarono le strade di Palermo". Comincia così la "riflessione" che arriva direttamente dalla questura palermitana dopo giornata in memoria di Paolo Borsellino.

Ieri, ai giovani provenienti dai licei di Susa e Piacenza, dalla facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, oltre ai ragazzi dei Danisinni, Cep, Santa Chiara, Zen, Borgo Vecchio, Brancaccio e Zisa, è stato dedicato un incontro-dibattito, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, a cui hanno presenziato noti personaggi dello spettacolo e del mondo culturale e accademico, capaci di veicolare un impulso di legalità.

"Ad incarnare magistralmente questo sentimento - dicono dalla polizia palermitana - è stato il cantante Gigi D’Alessio che, sulle note di alcuni suoi conosciutissimi brani, ha coinvolto una entusiasta platea di giovani, guidandola su un ideale ponte tra musica e legalità.

Il cantante napoletano, ben consapevole della funzione sociale assolta dalla musica, ha ricordato ai giovani come uomini e donne delle forze dell’ordine e della magistratura con il sacrificio estremo delle loro vite hanno salvato le vite delle nuove generazioni, offrendo loro un futuro più credibile. Altro efficace testimonial di legalità è stato il giovane cantante siciliano Gero Riggio, la cui presenza, suggerita da Fiammetta Borsellino, ha stimolato nel giovane uditorio una coscienza critica attraverso l’interpretazione di un suo brano ispirato ad un reale momento di vita della famiglia Borsellino".

Dalla polizia sottolineano: "Toccanti le testimonianze di Fra Mauro Billetta, parroco della chiesa di S.Agnese ai Danisinni, storico e difficile quartiere palermitano che, attraverso la sua quotidiana opera di affiancamento delle famiglie e dei giovani del quartiere, fornisce un formidabile contributo per la diffusione della legalità e profonde e stimolanti le riflessioni del professore Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione presso l’Università degli Studi di Palermo.

Divertenti, infine, le gag di Sasà Salvaggio, noto attore e conduttore palermitano. Magistrale, per i contenuti e l’innata eleganza, la conduzione di Costanza Calabrese, volto noto del TG5. Significativi gli interventi del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, del Questore di Palermo, Renato Cortese e del Presidente dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Enzo Letizia. La giornata è stata, altresì, scandita dagli ulteriori momenti commemorativi della deposizione, da parte del Capo della Polizia, di una corona di alloro presso la lapide dedicata ai caduti delle stragi posta nell’atrio dell’ufficio Scorte della Questura e di un cuscino di fiori sul luogo del vile attentato, in via D’Amelio".