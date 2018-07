Ars, commissione antimafia sentirà Fiammetta Borsellino: "Ci sono risposte da dare"

Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso in via D'Amelio, verrà sentita dalla commissione regionale antimafia siciliana. L'audizione si terrà il 18 luglio. Lo ha reso noto il presidente dell'Antimafia siciliana, Claudio Fava. La data scelta non è casuale: il 19 luglio infatti ricorre l'anniversario della strage. "La famiglia Borsellino ha domande da fare e chiede risposte. E non c'è luogo più legittimato della commissione regionale antimafia per raccogliere le preoccupazioni e le pretese di verità dei familiari del giudice - ha spiegato Fava -. Noi intendiamo farci carico di queste domande e vedere quale possa essere il ruolo della commissione su una vicenda che interroga la coscienza del Paese".

Lo scorso 1^ luglio, nelle motivazioni della sentenza della Corte d’assise di Caltanissetta sul processo Borsellino Quater, i giudici hanno parlato "di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana". Nelle oltre 1.800 pagine viene ripercorsa una delle più contorte vicende della storia contemporanea che, secondo i giudici, nasconderebbe un "disegno criminoso" realizzato in una convergenza di interessi tra Cosa nostra e altri centri di potere che non sopportavano il lavoro di Paolo Borsellino.

Più volte negli anni Fiammetta Borsellino ha denunciato "anomalie che hanno caratterizzato la condotta di politici e magistrati dei processi Borsellino I e II". I figli del giudice hanno anche inviato una lettera al Csm chiedendo di intervenire. E oggi il Comitato di presidenza del Csm ha disposto l'apertura di una pratica in prima commissione con il compito di svolgere gli "accertamenti necessari" per valutare l'avvio di procedure di trasferimento d'ufficio per incompatibilità, alla luce di quanto emerso dalle motivazioni della sentenza.

"Vorrei sottrarmi - ha aggiunto Fava - alla ritualità e alla tentazione di ridurre il 19 luglio a una garbata commemorazione. Ci sono due fatti che considero importanti:: il primo è che le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater ci dicono come intorno a questa vicenda c’è stato un ‘furto’ di verità perpetrato per 25 anni e che tutto questo è avvenuto in Sicilia, teatro di collusioni finalizzate a far sì che la verità si allontanasse. Il secondo fatto è che la famiglia Borsellino ha domande da fare e chiede risposte e noi intendiamo farci carico di queste domande e vedere quale possa essere il ruolo della commissione in una vicenda che interroga la coscienza dell’Italia".

La commissione presieduta da Fava sentirà anche i magistrati della Procura di Caltanissetta che all’epoca indagarono sull’attentato. Allora in servizio all’ufficio inquirente c’erano Anna Palma, Nino Di Matteo e Carmelo Petralia. Il capo dei pm Giovanni Tinebra è morto.