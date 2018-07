Strage di via D'Amelio, Caracausi (Idv): "L'Italia ha diritto alla verità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina, non possiamo che ribadire la necessità che lo Stato faccia sentire la propria presenza a fianco di chi denuncia e fa una vera antimafia giorno dopo giorno. Ma l’Italia aspetta anche, ormai da anni, che si faccia piena luce su questa strage: un diritto alla verità che questo Paese si è visto negato per troppo tempo”. Lo dice Paolo Caracausi, vicesegretario di Idv Sicilia.