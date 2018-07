Strage di via D'Amelio, tre giorni di eventi: le strade chiuse al traffico e i divieti

Il 19 luglio ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Come ogni anno Palermo sarà teatro di eventi e manifestazioni per non dimenticare il loro sacrificio. Per questo la polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità.

Come cambia il traffico

Dalla mezzanotte e fino alle 7,00 del 18 luglio e comunque fino a cessate esigenze istituzione del divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati, in via della Vetriera (intera via) e via Alloro (nel tratto compreso tra via Castrofilippo e via IV Aprile).

Dalla mezzanotte e fino alle 7,00 del 18 luglio e comunque fino a cessate esigenze istituzione del divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati, nelle vie e piazze sotto elencate vie ricadenti nel perimetro del campetto di calcio di piazza Magione: via Francesco Riso (intera via); via Castrofilippo (nel tratto tra via Magione e via del Sole); via Carlo Rao (intera via, compresa l'area regolamentata a parcheggio); via Filangeri (nel tratto compreso tra via C. Rao e via Carlo Botta); via Pardi (nel tratto compreso tra via C. Rao e via Evola); via Evola (intero tratto); piazza Magione (intera piazza); via dello Spasimo (tratto via Evola /via della Vetriera).

Dalle 12,00 del 17 alle 24,00 del 19 e comunque fino a cessate esigenze istituzione del divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati, nelle vie e slarghi sotto elencati: via Mariano D'Amelio (intero tratto nel quale si accede dalla via Autonomia Siciliana; via dell’Autonomia Siciliana (tratto tra via Ferri e via A. Sadat /p.zza G.le Cascino); via Morselli (intero tratto); Largo G. La Loggia (intero tratto).

Il 18 luglio è prevista "Acchianata" su Monte Pellegrino. Partenza entro le ore 19,00 da via D'Amelio altezza civ.n°19 per proseguire per via Autonomia Siciliana, in direzione via E. Morselli, piazza Generale A. Cascino, via Isaac Rabin, Largo A. Sellerio, via Pietro Bonanno, "Castello Utveggio". Il ritorno dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20,00 del 18/07 con l'utilizzo di veicoli messi a disposizione dall'organizzazione, percorrendo via Pietro Bonanno Largo A. Sellerio, Via M.L. King, Via Sadat, via Autonomia Siciliana, con arrivo in via D'Amelio al civico 19. Chiusura al passaggio del Corteo da via Autonomia Siciliana, in direzione via E. Morselli, piazza Generale A. Cascino, via Isaac Rabin, Largo A. Sellerio, via Pietro Bonanno, "Castello Utveggio" Via P. Bonanno sarà chiusa parzialmente per consentire il corteo.