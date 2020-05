Montagna Longa, 48 anni fa la sciagura aerea: "Assenza di verità una macchia per l'Italia"

"A quasi 50 anni di distanza, la totale assenza di una verità storica e giudiziaria sulla strage di Montagna Longa è una macchia per il nostro Paese. Ai parenti delle tante vittime va la solidarietà dell'Amministrazione comunale, che sarà sempre al loro fianco in ogni battaglia per la giustizia e la verità". Così il sindaco Leoluca Orlando ricordando la sciagura aerea di Montagna Longa, a ridosso dell'aeroporto di Palermo, avvenuta il 5 maggio 1972, nella quale persero la vita 115 persone che viaggiavano sul volo DC8 Alitalia proveniente da Roma.

