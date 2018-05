Strage di Capaci, Paolo Capone (Ugl): “La memoria è un efficace antidoto contro le mafie”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il ricordo della strage di Capaci rappresenta la testimonianza dell'impegno nell'affermare i valori della legalità e dello stato democratico". - Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale Ugl, in merito alla ricorrenza dei 26 anni dalla strage, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. - “Il ricordo di Falcone, e di quanti come lui hanno perso la vita a causa del potere mafioso e per servire lo Stato, deve rimanere vivo e costituire un esempio soprattutto per le nuove generazioni. Per tale ragione, la memoria è il più efficace antidoto contro le mafie di ogni genere, di fondamentale importanza per educare i cittadini ai nobili ideali di legalità." Ha concluso Capone.