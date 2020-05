Il rumore del silenzio: 23 maggio 2020, Palermo non dimentica Falcone

Ventotto anni dopo la strage che il 23 maggio 1992 segnò la storia della Repubblica, Palermo non dimentica il sacrificio di quegli uomini e quelle donne che diedero la loro vita nella lotta alla mafia. E lo fa questa volta in silenzio a causa del Coronavirus, con un minuto di silenzio suonato dalla tromba davanti all'albero Falcone di Palermo per ricordare le vittime della strage di Capaci.

L'orario è il solito, simbolico: 17,58. Quello in cui esplose il carico di tritolo sull'autostrada Palermo-Mazara, al passaggio dell'auto di Falcone e della scorta. Dopo avere letto i nomi dei giudici e degli agenti di scorta uccisi a Capaci e via D'Amelio è stato suonato il silenzio.

Nonostante il divieto di assembramento per l'emergenza coronavirus un centinaio di palermitani non ha rinunciato a essere presente in via Notarbartolo. Presenti Maria Falcone, il prefetto Giuseppe Forlani , il sindaco Leoluca Orlando e i vertici delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, con Forlani, il questore di Palermo Renato Cortese, Maria Falcone, sorella del giudice e Tina Montinari, la vedova del caposcorta del giudice, oltre al comandante provinciale dei carabinieri Arturo Guarino e il comandante provinciale della guardia di finanza Antonio Quintavalle hanno presenziato alla cerimonia di commemorazione sul luogo della strage di Capaci.