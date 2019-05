Falcone, i ragazzi e una città che non dimentica: Palermo celebra un altro 23 maggio | DIRETTA

Ventisette anni dopo la strage che il 23 maggio 1992 segnò la storia della Repubblica, Palermo non dimentica il sacrificio di quegli uomini e quelle donne che diedero la loro vita nella lotta alla mafia. Previste numerose iniziative nell'ambito della manifestazione #PalermoChiamaItalia. Quella di oggi è una lunga giornata di celebrazioni.

LA DIRETTA

10.58 - De Rao, procuratore antimafia: "Qquel momento di 27 anni fa che ci ha portato qui è stato un momento doloroso ma anche una spinta. La passione è la chiave di tutti, dei magistrati per esempio. Ma tutti noi dobbiamo essere convinti che ogni piccolo contributo è importante. E' questa l’eredità di Falcone e Borsellino: il senso dell’unione, di gruppo. Loro per primi lavoravano in gruppo".

10.54 - "Oggi è un giorno in cui lo Stato tutto, senza divisione, ribadisce la lotta alla mafia". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo all'Aula bunker. Fico, citando le parole del magistrato Giovanni Falcone, ha aggiunto: "La mafia è un fenomeno umano che avrà un termine e noi, come Stato, dobbiamo riuscire a farlo terminare il prima possibile".

10.31 - Il ministro della Giustizia Bonafede: "Non voglio commentare la scelta di chi ha deciso di non venire oggi. Non vorrei concentrarmi sulle polemiche ma sui ragazzi che sono arrivati con la Nave e su quelli che ci hanno accolto al porto di Palermo. Oggi è quindi uno di quei giorni in cui le istituzioni devono essere compatte e trasferire questa compattezza alle nuove generazioni. Questo non significa- ha aggiunto - che dobbiamo essere compatti solo oggi. Le istituzioni devono continuare ad impegnarsi per la lotta alla criminalità organizzata e per la lotta alla legalità affinchè certe ferite non possano più ripetersi nel futuro".

10.13 - E' arrivato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che però non si è fermato a parlare coi giornalisti. "Parlerò dopo", ha detto. In aula bunker anche lo showman Pif.

9.59 - Il sindaco Leoluca Orlando arriva all'Aula bunker: "Orlando: ho accolto il presidente del consiglio Conte e quello della camera Fico, ora andrò in piazza Magione con i ragazzi. Per celebrare insieme a loro il grande cammino di questa città che andata avanti perché è stata intransigente senza fare sconti". Così il sindaco risponde alle domande su Salvini.

8.56 - Ad accompagnare il piccolo 'esercito' di studenti nel lungo viaggio che apre le celebrazioni per il 27esimo anniversario della strage di Capaci sono stati, tra gli altri, i ministri dell'Istruzione, Marco Bussetti, e della Giustizia, Alfonso Bonafede, il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, Nando Dalla Chiesa e l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, ancora una volta a bordo della Nave della legalità per "un viaggio carico di emozioni e di speranze".

8.30 - Al porto i ragazzi hanno trovato le delegazioni delle scuole della città e di tutta la Sicilia, Maria Falcone, sorella del giudice antimafia ucciso nella strage di Capaci e presidente della Fondazione che porta il suo nome, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla. Per loro tappa adesso all'aula bunker del carcere Ucciardone, per assistere alla cerimonia istituzionale nel luogo in cui fu celebrato il primo maxi processo a Cosa Nostra.

8.22 - All'appuntamento annuale nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo, organizzato dalla Fondazione Falcone, quest'anno molti leader di associazioni note per l'impegno antimafia non ci saranno. Ma neppure il Governatore Nello Musumeci e il presidente dell'Antimafia all'Ars Claudio Fava. Al centro della polemica la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Tra i volti storici dell'antimafia c'è chi invita apertamente a boicottare l'evento, come il fratello di Peppino Impastato, Giovanni. Anpi e Arci Palermo hanno così organizzato una sorta di contromanifestazione alla Casina No mafia di Capaci. "Siamo stanchi di questa parata istituzionale quando sappiamo che tutte le stragi che ci sono state hanno visto pezzi dello Stato coinvolti", dice Giovanni Ferro, tra i promotori dell'appello.

8.17 - Un lungo applauso, i palloncini con i colori del tricolore, i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di Francesca Morvillo e degli agenti delle scorte, l'inno di Mameli e gli striscioni per ribadire che 'Le loro idee camminano sulle nostre gambe'. Palermo ha accolto così la Nave della Legalità, salpata ieri dal porto di Civitavecchia con a bordo 1.500 studenti provenienti da tutta Italia e attraccata intorno alle 8 al porto del capoluogo siciliano. Sulla poppa dell'imbarcazione come ogni anno è stata srotolata la gigantografia che ritrae i giudici Falcone e Borsellino in un sorriso complice.

8.13 - Tra i presenti al porto anche Orlando: "Siamo qui per ricordare che Palermo è cambiata e dire grazie a chi ha creduto nella lotta alla mafia in tempi terribili, quando lo Stato aveva il volto legale e chi combatteva Cosa nostra era considerato un isolato e un bersaglio. Oggi Palermo è profondamente cambiata ma dobbiamo continuare ad affermare con intransigenza e senza arretrare l'esigenza di continuare a rispettare la Costituzione dei diritti".

7.53 - E' arrivata poco prima delle 8 al porto la Nave della Legalità. La Nave, salpata ieri sera dalla banchina 8 del porto di Civitavecchia con a bordo circa 1.500 studenti, è arrivata puntuale a Palermo. Prendono così il via le iniziative in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.

A salutare la partenza della Nave ieri sera è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto al Porto di Civitavecchia insieme al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, al Capo della polizia Franco Gabrielli, al procuratore Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, all’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini.

"Oggi rendiamo omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il loro impegno non è scomparso, non si è interrotto ma è stato assunto da altre persone", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quella che è arrivata ha aggiunto il capo dello Stato, “è una risposta forte, significativa, vincente e che potrà sconfiggere la paura della mafia”.