Sfila il carro della Santuzza: come cambia il traffico dalla Cattedrale al Foro Italico

Traffico rivoluzionato il prossimo fine settimana a Palermo in occasione del 394esimo Festino di Santa Rosalia che culminerà, nella notte tra sabato e domenica, con la sfilata del carro trionfale dalla Cattedrale fino a Foro Italico, che si concluderà - come di consueto - con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Domenica la festa continua con la processione religiosa. Per assicurare il regolare svolgimento dei cortei e la necessaria assistenza agli utenti la polizia municipale presiederà le strade interessate dai percorsi delle due manifestazioni. Ecco nel dettaglio tutte le novità alla viabilità:

Sabato 14 luglio

Stop alla circolazione lungo il Foro Italico dalle 17 fino alle 3 di domenica.

Via Cala, all'altezza di via San Sebastiano, riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori dalle 6 del 14 luglio alle 24 del 15.

Via Lincoln chiusa da corso dei Mille in direzione mare.

Piazza Giulio Cesare, chiusura al transito veicolare in direzione via Roma.

Per i mezzi diretti agli imbarchi (mezzi pesanti compresi) sarà possibile percorrere il tragitto via Signore Cappello - corso dei Mille - via Lincoln - via Roma - via Cavour – Porto.

Dalla mezzanotte dell'11 luglio alle 24 del 15 luglio scattano i divieti di sosta con rimozione coatta nelle vie del percorso e in quelle adiacenti.

Domenica 15 luglio (Processione)

Dalle 19 alle 22.30 chiude al traffico il seguente itinerario: Cattedrale — Corso Vittorio Emanuele — Piazza Marina - Corso Vittorio Emanuele — Via Maqueda — Discesa dei Giovenchi — Piazza Sant'Onofrio — Via Panneria - Piazza Monte di Pietà — Via Judica — Via Gioiamia — Via Matteo Bonello.