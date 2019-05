Gara ciclistica allo Zen e "La Domenica Favorita": tutti i divieti e le strade chiuse

La Polizia Municipale ricorda che domani, domenica 5 maggio, in occasione della manifestazione “La Domenica Favorita”, il parco della Favorita sarà chiuso al transito. Inoltre nel quartiere Zen è prevista una manifestazione ciclistica che modificherà parzialmente la circolazione veicolare.

Nel dettaglio, dalle 8 fino alle 17, all'interno del Parco della Favorita è prevista la chiusura al transito veicolare, del viale Diana e del viale Ercole. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento dalle ore 07 alle ore 15 e comunque sino a cessate esigenze. Sono esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta (dedicati all’evento), Protezione Civile, veicoli in emergenza collegati all’evento, veicoli del Comuna collegati all’evento, della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” ed eventuali mezzi dell’Organizzazione l’evento.

Questi invece i tratti interessati alla chiusura del traffico dalle 8 alle 17: via c.d. Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza Piazzale dei Matrimoni); All’interno del Parco, tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi (esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta); viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti). Via della Favorita, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione; Largo Willy Brandt, tratto tra Via della Favorita e via Martin Luther King per, soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, è consentito l’ingresso e l’uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Divieti di sosta in vigore dalle 7 alle 15 in piazza Castelforte, intera area interessata dalla Rotatoria: divieto di sosta con rimozione ore 07,00 alle ore 15,00; viale Venere, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20, conferma del divieto di sosta esistente. Sono transitabili, per raggiungere i percorsi alternativi viale Venere in direzione viale Margherita di Savoia e in direzione viale dell’Olimpo; Viale Margherita di Savoia in direzione via Mater Dolorosa e in direzione viale delle Palme e in direzione piazza Valdesi. Massima Attenzione sarà posta lungo gli assi Via M. Dolorosa; piazza Pallavicino; intersezione tra viale Duca degli Abruzzi e viale della Resurrezione.

Dalle 8,30 fino alle 13.00 allo Zen si svolgerà la manifestazione ciclistica “6° Memorial Ezio Bonanno”. Off limits via Sandro Pertini (già via PV 46) nei due sensi di marcia, tratto compreso tra via Patti e via Cesare Brandi (rotonda compresa).