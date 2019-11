Incidente a Corleone, auto sbanda e finisce contro un albero: morto diciannovenne

Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Un ragazzo di 19 anni, Giuseppe Di Lorenzo, è deceduto stanotte a causa di un incidente avvenuto a Corleone, lungo la statale 118, all’altezza del chilometro 16. Il giovane si trovava su una Opel Corsa guidata da un amico di 23 anni. Sul posto 118 e i carabinieri della compagnia di Monreale.

Secondo una prima ricostruzione i due amici, intorno alle 2, stavano rientrando a casa quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita fuori strada per poi terminare la corsa contro un albero. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, soccorrendo poi il 23enne che ha riportato alcuni traumi considerati però non gravi.

A stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada saranno i militari che hanno effettuato i rilievi nel tratto stradale interessato dall’incidente. Sono stati richiesti alcol e drug test per verificare le condizioni del giovane che si trovava al volante della Opel al momento del tragico impatto. I carabinieri ascolteranno la sua versione dei fatti per chiarire quanto accaduto.