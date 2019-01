Incidente a Partinico, si ribalta una motoape: padre e figli feriti gravemente

Violento scontro sulla strada provinciale 17. Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Partinico dove sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere un uomo e il figlio che si trovavano a bordo di una motoape. Per cause ancora da accertare si sono scontrati con una Opel Astra - il cui anziano conducente è rimasto illeso - che viaggiava in direzione Partinico.

I due feriti, tirati fuori dalla motoape grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono stati immediatamente portati all’ospedale Civico di Partinico dove sono arrivati in gravi condizioni. Nel luogo dov'è avvenuto lo scontro, nel tratto compreso tra Baglio Carta e l’uscita per l’autostrada, sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta provocando l'impatto, ma saranno i militari con i loro rilievi a chiarire l'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. A causa dell'incidente il padre, il 48enne S.C., ha riportato vari traumi e ferite al volto che potrebbero rendere necessario un intervento chirurgico. Oltre a un trauma cranico il figlio, il 22enne G.C., si è fratturato bacino e femore.