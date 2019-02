Da Scorsese ad Albanese: 10 ambasciatori per aprire la strada da Polizzi a Piano Battaglia

Li ha "eletti" il sindaco del paese madonita, che per protesta da giorni ha spostato gli uffici del Comune in una tenda installata a Piano Colla. Il primo cittadino chiede a stilisti, vescovi, attori e giornalisti un appello pubblico per il ripristino del collegamento interrotto da 13 anni