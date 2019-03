Arrivano i fondi per riaprire la strada tra Polizzi e Piano Battaglia: "Non basta, serve progetto concreto"

La strada provinciale che collega Polizzi con Piano Battaglia, chiusa da 13 anni, è tra quelle "selezionate" dalla Regione per un intervento in tempi brevi. La novità non basta però a tranquillizzare il sindaco di Polizzi, Giuseppe Lo Verde, che dal mese scorso ha spostato il suo ufficio in strada proprio per sensibilizzare le istituzioni.

Lo Verde, che inizialmente aveva fatto allestire una tenda-ufficio a Piano Colla, adesso ha spostato la nuova sede alle porte del paese. "Con piacere - spiega - ho appreso che la strada provinciale che collega il mio comune con Piano Battaglia rientra nel piano delle strade che la Regione porterà avanti in tutte le province siciliane. Ho iniziato la mia protesta lo scorso 12 febbraio. Abbiamo fatto sapere a tutti l'assurdità di una strada tenuta chiusa da tredici anni nonostante ci siano stati quattro sopralluoghi, sette richieste per la sua riapertura, due tavoli tecnici, una riunione in Prefettura e persino uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza. La Giunta regionale il 27 febbraio ha finanziato con un milione e mezzo la messa in sicurezza della strada. E' una vittoria della nostra comunità. Ringrazio pubblicamente il presidente della Regione Nello Musumeci per avere ascoltato la voce di un povero sindaco che per gli interessi della sua comunità ha deciso di dare vita a una protesta che terminerà solo quando la strada sarà riaperta. Ringrazio il presidente Musumeci per avere ascoltato il grido di un povero sindaco che chiede aiuto per la sua comunità offesa dal fatto che una strada resta chiusa da tredici anni senza un vero perché".

Secondo il primo cittadino: "Il finanziamento è una vittoria ma adesso occorre dare vita alla progettazione esecutiva. Non possiamo abbassare la guardia. Le insidie burocratiche sono dietro l'angolo. Per questo ho deciso di continuare la protesta. Voglio tenere alta l'attenzione sull'apertura di questa strada. Con la tenda mi sposto dal tratto finale a quello iniziale della strada che collega il mio comune con Piano Battaglia. La mia tenda non sarà più a Piano Colla ma alle porte della mia città e vi opererò non più nei fine settimana ma tutti i giorni".