Guasto a uno scambio ferroviario, treni in ritardo e passeggeri inferociti

Circolazione ferroviaria da e per Palermo in tilt nel tardo pomeriggio - dalle 18.30 alle 20.40 - per un problema tecnico. Il treno 1954 che doveva partire dalla stazione centrale alle 18,48 per Messina è stato cancellato e i viaggiatori sono partiti con il convoglio delle 20.55. Molti altri treni hanno invece subito pesanti ritardi.

Lo stop ha creato disagi a centinaia di passeggeri. "E ' vergognoso - dice L.F. a PalermoToday - che i viaggiatori rimangano in attesa di sapere se e quando potranno tornare a casa".

"Il blocco - fanno sapere da Fs - alla circolazione per Messina e per Punta Raisi è dovuto a un inconveniente tecnico. Un locomotore di manovra si è bloccato su uno scambio. Sono stati attivati dei servizi sostitutivi con bus da Palermo centrale a Palermo Notarbartolo e da Palermo Centrale a Brancaccio. Alle 20.40 la circolazione è ripresa".