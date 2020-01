Stop lavori viadotto Himera, D'Anca (Filca Cisl): "Basta ad appalti al ribasso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ormai purtroppo è una prassi consolidata, si affidano appalti al ribasso e poi le imprese aggiudicatrici si rendono conto di non poter rispettare i preventivi economici previsti e di conseguenza il blocco dei lavori". Lo ha detto il segretario generale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'anca, commentando il rischio paventato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, di un ulteriore stop dei lavori per il viadotto Imera.

"Non è più tollerabile - aggiunge -che non venga adottata una norma che obblighi le imprese a presentare preventivi economici che tengano conto dei costi effettivi senza operazioni al ribasso. Così si rischia di continuare ad allungare la lista di opere incompiute in Sicilia oltre a mettere seriamente a repentaglio l'incolumità dei cittadini quando, per attenersi a dei costi ridotti, le imprese magari sacrificano la qualità dei materiali utilizzati e non solo. Ci preoccupa altresì -conclude D'anca - il rischio dell'ennesimo stop del tratto Palermo-Agrigento dopo che è saltato l'accordo con l'impresa Ricciardello. Occorre urgentemente convocare un tavolo tecnico con l'Anas, le istituzioni e le associazioni di categoria".