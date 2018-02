Stop alle auto diesel a Roma: ora tocca a Palermo?

Nel giorno in cui la Corte Federale tedesca conferma che le città della Germania possono decidere in piena autonomia di vietare la circolazione dei veicoli diesel sui loro territori, il sindaco di Roma Virginia Raggi annuncia che dal 2024 il centro della Capitale sarà off limits per i veicoli diesel privati. E presto potrebbe toccare a Palermo. D’altra parte, stando ai più recenti monitoraggi di Greenpeace, l’associazione che contro il diesel porta avanti una lunga battaglia, insieme a Milano, Torino e appunto Roma, Palermo è una delle quattro città italiane più colpite dall'inquinamento da biossido di azoto, che negli ambienti urbani proviene per il 70-80% dai trasporti, e in massima parte proprio dai diesel.

“Quello della Raggi è un annuncio che risponde positivamente alla campagna che Greenpeace sta portando avanti da mesi, rivolta proprio al governo capitolino, Milano Torino e proprio Palermo – dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia – abbiamo chiesto un segnale chiaro, una data di scadenza per la tecnologia motoristica più inquinante e nociva per l’ambiente e la salute, che servisse prima di tutto a orientare il mercato. Questo segnale è arrivato e speriamo dissuada fin d’ora i cittadini romani dal comprare ancora auto diesel; così come speriamo misure analoghe vengano presto adottate da tutte le altre città italiane”.

Sono già molte le città europee che si stanno mobilitando per fermare presto i veicoli più inquinanti: un elenco che include Atene, Madrid, Parigi, Copenaghen, Stoccarda, Oslo e altre ancora. "Ora ci attendiamo che da qui al 2024 si adottino misure progressive di restrizione della circolazione dei diesel", ha concluso Boraschi.