Linea Palermo-Punta Raisi, nuova cabina di regia a Piraineto: "Treni più regolari" 

Attivato nella stazione di Piraineto, sulla linea Palermo-Punta Raisi, un nuovo sistema tecnologico per il controllo e la gestione della circolazione ferroviaria in grado di migliorare la regolarità dei treni. L’apparato centrale computerizzato, uno tra gli impianti con più elevato livello tecnologico nel settore del segnalamento ferroviario, è stato progettato, realizzato e messo in funzione il nuovo apparato da oltre 30 tecnici di Rfi. "Si tratta di una vera e propria cabina di regia grazie alla quale - spiegano dal Gruppo ferrovie italiane - aumenteranno gli standard di regolarità del servizio ferroviario".

L’investimento economico complessivo è di circa 5 milioni di euro. A Piraineto sono stati effettuati anche alcuni interventi che permettono l’uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di circolazione e il contemporaneo inoltro di due treni nello stesso senso di marcia. "Tutto ciò - concludono dal Gruppo ferrovie italiane - renderà la circolazione ferroviaria più fluida in caso di ritardi o criticità".