Stazione, affianca una turista mentre sale sul pullman e le ruba il portafoglio: preso

Si era accodato a una turista olandese che stava per salire sul pullman e le ha sfilato il portafogli. Un uomo di 59 anni, Martino Giaconia, è stato sorpreso dalla polizia ferroviaria e arrestato in flagranza. E' successo in piazza Giulio Cesare. In manette un pregiudicato palermitano.

"Gli agenti - dicono dalla questura - sono intervenuti nell’ambito di servizi di controllo del territorio in ambito ferroviario, organizzati per scongiurare l’azione di malintenzionati che per compiere reati spesso approfittano delle fasi, a volte anche concitate, di salita e discesa dei viaggiatori dai treni o dai mezzi pubblici nei pressi degli scali ferroviari"

Nel corso di questi servizi non è sfuggita agli agenti della polizia ferroviaria la "prodezza" del 59enne palermitano che si è appostato nei pressi dell’area di sosta e partenza dei pullman, alla stazione centrale, e approfittando della confusione dovuta alla presenza di numerosi viaggiatori, si è accostato furtivamente a una turista olandese che era in procinto di salire su un pullman diretto a Messina, riuscendo ad mettere le mani nella sua borsa, per sottrarle il borsellino. In pochi attimi però i poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e arrestato.