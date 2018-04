"Creò il caos alla stazione centrale", Daspo urbano per 19enne

E' accusato di avere violanto un ordine restrittivo e di avere creato il caos all'interno della stazione centrale con la complicità di altri pregiudicati. Adesso per Katriel Di Cesare, 19 anni, è scattato il cosiddetto "Daspo urbano". Con il provvedimento, il questore gli vieta "per sei mesi di accedere alla stazione centrale e di sostare in piazza Giulio Cesare, piazza Cupani, via Paolo Balsamo".

Secondo quanto spiega la polizia, Di Cesare "era stato trovato in compagnia di altri pluripregiudicati, lungo i binari, in attesa dell’arrivo dei treni per potere poi prendere i mira i passeggeri. Nel corso di alcuni controlli effettuati nel mese di gennaio scorso, inoltre, l’uomo era stato inoltre denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Gli era stato notificato un ordine di allontanamento immediato dalla stazione con divieto di farvi ritorno entro le 48 ore successive. L’ordine era stato poi violato".