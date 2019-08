Sicurezza, controlli straordinari alla stazione: identificate 135 persone

E' di 135 persone controllate il bilancio degli accertamenti fatti dalla polizia alla stazione centrale e alla stazione Notarbartolo nell'ambito dell'operazione nazionale "Summer Clean Station 2". Si tratta di controlli straordinari disposti nel periodo estivo nelle principale stazioni ferroviarie italiane.

In città sono stati impegnati 15 operatori della polizia ferroviaria e 9 agenti dei commissariati. In particolare, alla stazione centrale, le attività sono state supportate dall’unità cinofila antidroga e dal personale dei commissariati Oreto e Brancaccio. Le pattuglie, dotate di metaldetector e di smartphone di ultima generazione, sono state dislocate nei punti più critici e nelle aree di maggiore affollamento "per supportare il personale delle Ferrovie nelle operazioni di controllo". Un cittadino di nazionalità straniera è stato denunciato perchè inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

