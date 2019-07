Vicolo Panormita, rubata (per la seconda volta) la Santuzza anti-munnizza

Le grate evidentemente non sono bastate: è stata rubata - per la seconda volta - la Santuzza "anti-munnizza" che alcuni ragazzi avevano posizionato in vicolo Panormita. A denunciare l'episodio sono i responsabili dell'associazione che gestisce Palazzo Alliata di Villafranca. "Questa domenica comincia proprio bene: hanno rubato, per la seconda volta, la statua di Santa Rosalia - scrivono su Facebook -. Evidentemente a qualcuno dà proprio fastidio, ma la rimetteremo... tranquilli! Vi chiediamo di condividere questo post con i vostri contatti, perché tutti devono sapere quanto sia alto il livello di inciviltà dei cittadini di questa città. Perché il problema non è Palermo; Palermo è bellissima, sono i Palermitani che non se la meritano".

La Santuzza era stata collocata a fine maggio nel tentativo di scoraggiare gli incivili dal gettare i rifiuti. Comparsa la santa erano spariti i sacchetti. Miracolo durato pochi giorni, mandato in frantumi dal furto della statua, prontamente rimessa al suo posto e protetta dalle sbarre in ferro. Stamattina l'amara sorpresa.