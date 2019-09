Polizzi, lavori sul costone al via: sulla statale 643 scatta il senso unico alternato

Al via lunedì prossimo i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso lungo la strada statale 643 a Polizzi Generosa. "Per consentire l'esecuzione dell'intervento che ha il fine di rafforzare la rete metallica paramassi - fa sapere l'Anas - sarà necessario instituire il senso unico alternato dal chilometri 5,500 al chilometro 6,800 della statale".

La strada, lo scorso novembre, è stata chiusa al traffico dopo la caduta di alcuni massi dal costone e poi riaperta a gennaio.