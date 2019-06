"Restorative neurotechnologies": nasce a Palermo una nuova startup innovativa nel settore med-tech

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Restorative Neurotechnologies srl è una start up innovativa e spin off accademico dell’Università degli Studi di Palermo. Nasce a Dicembre del 2018, dopo una lunga fase di ricerca scientifica condotta all'interno del Laboratorio di Neuropsicologia dell’Università, su idea di Massimiliano Oliveri, neuroscienziato specializzato ad Harvard, oggi professore ordinario di Neuroscienze Cognitive a Palermo. Restorative Neurotechnologies nasce con lo scopo di rendere accessibili le scoperte scientifiche ottenute in laboratorio, sviluppando dispositivi tecnologici e innovativi, utili alla riabilitazione dei disturbi cognitivi conseguenti a patologie neurologiche, come l’ictus. La mission dell’azienda, infatti, si basa sul processo di industrializzazione e sul trasferimento tecnologico: trasformare le scoperte scientifiche in dispositivi medici innovativi, disponibili per operatori e pazienti.

Restorative Neurotechnologies ha completato con successo #Foundamenta6, il programma di accelerazione di SocialFare – Centro per l’Innovazione Sociale a Torino – ottenendo un primo round di finanziamento con SocialFare Seed. Il team è composto per la maggior parte da professionisti siciliani: oltre Massimiliano Oliveri – CEO e founder – all'interno del team vi sono giovani clinici e ricercatori siciliani che si sono formati presso l’Università degli Studi di Palermo e che oggi lavorano nel campo delle neuroscienze e della neuropsicologia. Il prodotto sviluppato si chiama Mindlenses Professional, uno strumento innovativo per il trattamento di deficit cognitivi; è composto da un dispositivo indossabile - occhiali con lenti prismatiche - e da un software interattivo composto da serious games appositamente creati per interagire con il funzionamento del dispositivo indossabile.

Mindlenses Professional è rivolto a un pubblico professionale di psicologi, psichiatri, logopedisti, neurologi ma anche a strutture sanitarie come ospedali e cliniche. Il dispositivo otterrà, nelle prossime settimane, la certificazione ministeriale come dispositivo medico di classe I. Il 28 e 29 giugno, a Palermo, Restorative Neurotechnologies organizza un evento dimostrativo per presentare in anteprima il suo prodotto ai professionisti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://www.restorativeneurotechnologies.com/ Pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/restorativeNT/