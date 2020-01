VIDEO | Staffetta delle Sardine, tappa finale a piazza Sant'Anna: "La Lega alla Regione è una follia"

"La Lega all'Ars è una follia". A dirlo, da piazza Sant'Anna, nel cuore del centro storico, dove le sardine palermitane si sono date nuovamente appuntamento ieri pomeriggio è il referente palermitano del movimento Leandro Spilla. Non si sono ripetuti i numeri della prima iniziativa in piazza Verdi ma organizzatori e manifestanti non si mostrano preoccupati. E tra riferimenti a Salvini al citofono e calze nere della Befana, in vista delle elezioni in Emilia: "Un peccato ricondurre al risultato elettorale la genesi delle Sardine".

Infrastrutture, viabilità e lavoro - con particolare riferimento ai giovani che sono costretti a lasciare la Sicilia per trovare occupazione altrove - i temi scelti per la mobilitazione, scattata alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che ha interessato tutte le nove province dell'Isola. La Sicilia non si Lega lo slogan dell'iniziativa siciliane che ha interessato tutte le nove province siciliane.