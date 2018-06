I rosa in campo e i posteggiatori abusivi fuori dal Barbera: multe e Daspo

Si erano "divisi" le strade nei pressi dello stadio Barbera e indirizzavano gli automobilisti che dovevano lasciare le auto per assistere alla partita Palermo-Frosinone. Cinque posteggiatori abusivi sono stati identificati e multati ieri dalla polizia municipale in piazza Papa Giovanni Paolo II (ex De Gasperi). Per tre di loro è anche scattato il Daspo urbano.

Ogni posteggiatore abusivo dovra pagare una multa di 1100 euro. G.M., 42 anni, K.D. , 20 anni e G.G. , 23 anni, - risultati recidivi i - sono stati allontanati per 48 ore dalla zona con la notifica del Daspo urbano.