Piscina comunale e Stadio delle Palme, Petralia: "Pensiamo ad accesso su prenotazione anche post emergenza"

La V commissione consiliare, insieme all'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, ha effettuato stamani un sopralluogo presso la piscina comunale e lo Stadio delle Palme. E' stata l'occasione, proprio nel giorno della riapertura dello stadio di atletica leggera, per fare il punto della situazione sulle nuove norme di sicurezza attuate e sull'utilizzo degli impianti da parte dell'utenza.

"Due settimane fa la piscina comunale ha riaperto - afferma l’assessore Petralia Camassa - oggi è toccato allo stadio delle Palme. Tutto rigorosamente in sicurezza, nel rispetto dei protocolli e al fine di tutelare la salute di tutti. Il sistema della turnazione a fasce orarie e la registrazione online stanno portando ottimi frutti e si sta già ragionando sulla loro prosecuzione come modalità organizzativa di accesso anche per tempi non emergenziali che ci si augura arriveranno presto. Palermo, la città che cura e si-cura, riparte e guarda avanti imparando dalle nuove pratiche che l'emergenza ci ha indotto a seguire".

“La piscina, riaperta già da due settimane – sottolinea il presidente della V commissione, Francesco Bertolino - è già funzionante a pieno regime. Abbiamo potuto constatare come le nuove regole applicate stanno certamente consentendo un utilizzo dell'impianto corretto a beneficio di tutti. I controlli all'ingresso, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la presenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori per tutti e la prenotazione online, stanno dando ottimi risultati alla vivibilità stessa di questa straordinaria struttura. Infine l'imminente installazione dei tornelli garantirà maggiore controllo sulle presenze dell'utenza. Ci auguriamo – conclude Bertolino unitamente ai componenti della commissione - che questi passi avanti possano rappresentare l'avvio di un percorso virtuoso che veda i cittadini, le società sportive, il personale e l'Amministrazione tutta, in piena collaborazione al fine di far funzionare sempre meglio questo straordinario impianto. Ci auguriamo inoltre, che questo percorso virtuoso possa a breve realizzarsi anche nell'impianto delle Stadio delle Palme da poco recuperato grazie ad alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.