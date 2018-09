Cronaca Resuttana-San Lorenzo / Viale del Fante

Oltre un anno e un milione di euro per fare rinascere lo Stadio delle Palme: al via i lavori

Gli interventi saranno divisi in due step: prima gli operai penseranno al rifacimento delle pavimentazioni e dei bagni, poi si passerà alle piste di atletica, alla gabbia lanci, alla fossa per il salto in lungo e alla tribuna principale. Orlando: "Importante azione per il più anziano degli impianti comunali"